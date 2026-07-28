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Kaynak: İHA

Geçen sezon attığı gollerle Kasımpaşa'nın hücum hattına önemli katkı sağlayan Adrian Benedyczak, yeni sezonda da lacivert beyazlı formayı giyecek.

BONSERVİSİYLE KADROYA KATILDI

Kasımpaşa, İtalya Serie A ekiplerinden Parma'nın formasını giyen Adrian Benedyczak'ın bonservisini aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKMİŞTİ

25 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Lacivert beyazlı formayla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 1 asist üreten Benedyczak, kısa sürede takımın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

KULÜPTEN 'HOŞ GELDİN' MESAJI

Kasımpaşa'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezonun devre arasında kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Adrian Benedyczak, lacivert beyazlı formamızla çıktığı 14 karşılaşmada 10 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Yeniden lacivert beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a hoş geldin diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz."

YENİ SEZONDA DA HÜCUMUN KOZU OLACAK

Bonservisiyle kadroya katılan Polonyalı futbolcu, yeni sezonda da Kasımpaşa'nın gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.