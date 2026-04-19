Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa Alanyaspor'u konuk etti.
İRFAN CAN KAHVECİ KORNERDEN AĞLARI HAVALANDIRDI
Zorlu mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 60'ıncı dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı.
Milli oyuncu kornerden sezonun en iyi gollerinden birine imza atarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.
KASIMPAŞA KAZANARAK ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞTI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru korumasını bilen ev sahip ekip sahadan bu golle birlikte galip ayrılarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31'e yükseltirken Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.