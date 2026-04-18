Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 28 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem konumunu korumayı hem de Antalyaspor’un puan kaybettiği haftada avantaj sağlamayı hedefliyor.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay bu maçta görev yapamayacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.