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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya'nın NS Mura takımında forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende Sloven golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BİR SEZON DAHA NS MURA'DA KALACAK

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu eski kulübü NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

Gelişimini sürdürmesi amacıyla alınan bu karar doğrultusunda genç oyuncu böylelikle bir sezon daha düzenli forma şansı bulacak.