Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya'nın NS Mura takımında forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende Sloven golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
BİR SEZON DAHA NS MURA'DA KALACAK
Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu eski kulübü NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.
Gelişimini sürdürmesi amacıyla alınan bu karar doğrultusunda genç oyuncu böylelikle bir sezon daha düzenli forma şansı bulacak.