Kasım Garipoğlu’nun İstanbul Boğazı’ndaki yalısında düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu partileri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yalıda görev yapan bir çalışanın daha uyuşturucu testi sonucu netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Boğaz’daki yalıda gerçekleştirilen partilerde görev alan personelin test sonuçlarıyla yeni bir aşamaya geçti. Daha önce barmen, şoför, temizlik görevlisi ve aşçının testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

GARSONUN TEST SONUCU AÇIKLANDI

Gazeteci Burak Doğan’ın paylaştığı bilgilere göre, son olarak garsonun da uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Soruşturma çerçevesinde yalıda çeşitli noktalarda uyuşturucu kullanımına yönelik düzenekler bulunduğu ve sahte dolarlar ele geçirildiği belirtilmişti. Personelin ifadelerinde ise partilerin yaklaşık 48 saat sürdüğü, yoğun katılımlı ve özel davetlilere yönelik organizasyonlar olduğu yönünde beyanlar yer aldı. Garson dahil tüm çalışanların soruşturma kapsamında itirafçı sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.