İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay kilit isim haline geldi.

Gözaltına alınan Akçay'ın telefonundaki dijital incelemeler, gizli uyuşturucu partilerinin detaylarını ortaya çıkardı.

A Haber muhabiri Kadir Mercan'ın bildirdiğine göre, mesajlaşmalarda Garipoğlu'nun verdiği talimatlar dikkat çekti.

PARTİLERE KATILAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ VARMIŞ

Yazışmalarda, uyuşturucu partilerine davet edilen ünlülerin listesinin tutulduğu ve Garipoğlu'nun bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" notu düştüğü belirlendi.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI LİSTEDE

Soruşturmanın en çarpıcı unsuru, yakın zamanda uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu oldu. Dosyadaki iddialara göre Talu, listenin üst sıralarında yer alıyor ve "özel ağırlanan" isimler arasında gösteriliyor.

DERİN TALU KİMDİR?

Derin Talu, 3 Eylül 2003'te New York'ta doğmuş Türk sosyal medya fenomeni, model ve influencer'dır. Şu an 22 yaşında.

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun küçük kızı; ablası Deren Talu da modellik ve oyunculuk yapıyor.

Çifte vatandaşlığa sahip olan Talu, çocukluğunu İstanbul'da geçirmiş, ENKA Okulları'nda lise eğitimini tamamladı.

Kariyerine modellik ve oyunculukla devam etmek için Los Angeles'a taşındı. İlk podyum deneyimini Atıl Kutoğlu defilesinde yaşadı, Instagram ve TikTok'ta paylaşımlarıyla geniş takipçi kitlesi kazandı.

2025'te İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmasında adı geçmiş, saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddelere rastlandığı iddia edildi; ancak ailesi sonuçlara itiraz etti.

KASIM GARİPOĞLU KİMDİR?

Kasım Garipoğlu, 1985 doğumlu Türk iş insanıdır (2025 itibarıyla 40 yaşında). Babası Hayyam Garipoğlu olan Kasım, Garipoğlu ailesinin üyesidir ve Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.

Finans, yatırım ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteriyor; Global Kapital Group (GK-Group) CEO'su ve Divine Circus'un kurucu ortağıdır.

2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmış, mal varlığına el konuldu.

İddialar arasında uyuşturucu temini, kullanımını kolaylaştırma ve gizli partiler düzenleme yer alıyor; şu an firari konumda.

