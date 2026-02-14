Gıda endüstrisinin temel taşlarını oluşturan rafine şeker ve işlenmiş trans yağlar, nörobilim dünyasının merceğine alındı.

Yapılan kapsamlı klinik çalışmalar, bu iki besin grubunun sadece obeziteye değil, aynı zamanda "beyin sislenmesi" ve nörodejeneratif bozukluklara da doğrudan zemin hazırladığını kanıtladı.

Modern beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan son araştırmalar, sofraların vazgeçilmezi olan iki temel gıdanın bilişsel fonksiyonlar üzerindeki yıkıcı etkisini gün yüzüne çıkardı.

Uzmanlar, bu besinlerin uzun süreli tüketiminin beyin plastisitesini bozarak zihinsel kapasiteyi kalıcı olarak gerilettiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Özellikle batı tipi beslenme alışkanlıklarının merkezinde yer alan yüksek fruktozlu mısır şurubu ve hidrojenize yağların, beyindeki sinaps bağlantılarını zayıflatarak öğrenme mekanizmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

ŞEKER VE SİNAPTİK BAĞLANTI KAYBI

California Üniversitesi (UCLA) bünyesinde yürütülen araştırmalar, aşırı şeker tüketiminin beyindeki insülin direncini tetiklediğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Fernando Gomez-Pinilla, yüksek şekerli diyetlerin beyin türevli nörotropik faktör (BDNF) seviyelerini düşürdüğünü vurguladı.

Gomez-Pinilla, bu durumun yeni bilgilerin işlenmesini ve anıların muhafaza edilmesini sağlayan sinaptik faaliyetleri doğrudan durdurduğunu bildirdi.

TRANS YAĞLAR BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR MU?

Haberin diğer ayağını oluşturan trans yağlar konusunda ise Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Dr. Gene Bowman çarpıcı veriler paylaştı.

Bowman, kandaki trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerin beyin hacimlerinde belirgin bir küçülme gözlemlendiğini açıkladı. Bu besinlerin kan-beyin bariyerini aşarak kronik enflamasyona yol açtığı ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan miyelin kılıfına zarar verdiği belirtildi.