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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada 2012 yılında Kozinoğlu ailesinin avukatına gönderilen e-postalar tekrar gündeme geldi. Kendini cezaevinden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ve “Esmer melek” rumuzunu kullanan ihbarcının, Kozinoğlu'nun yemekle zehirlendiğini iddia ettiği aktarıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın yer verdiği habere göre; MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ihbar detayı paylaşıldı.

KİM BU ‘ESMER MELEK’?

Dosyada yer alan bilgilerde; ilk e-posta, 27 Nisan 2012'de “Melek melek” adı ve “esmer_melek_istanbul@hotmail.com” adresinden, o dönem Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'a iletildi.

İhbarcı, Silivri 1 No'lu Cezaevi'nden yeni tahliye olduğunu ifade ederek Kozinoğlu'nun ölümünün kalp krizi olmadığını, elindeki delil ve incelemelerle gerçeğin ortaya çıkarılabileceğini ifade etti. E-postada ayrıca “Kaşif Bey'i yemekle zehirlediler” iddiası da ifade ediliyor.

‘ASLA VE ASLA KALP KRİZİ DEĞİL’

Avukat Köksal, 3 Mayıs 2012'de gönderdiği yanıtta, ihbarcının kimliğini açıklamadığını ve somut delilleri varsa bunları paylaşması halinde görüşebileceklerini söyledi. Aynı gün yanıt veren ihbarcı, Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalmadığını ancak “işçi koğuşu”nda bulunduğunu ve cezaevindeki koğuşlara yemek, ekmek, kantin ve erzak dağıtımı yaptığını iddia etti. İhbarcı, kimliğini açıklamaktan çekindiğini ifade ederek Kozinoğlu'nun ölümünün “asla ve asla kalp krizi” olmadığını belirtti.

İDDİALAR MERCEK ALTINA ALINDI

İhbarcının avukatlarla cezaevi dışında görüşme ısrarının kabul edilmemesi sonrasında Kozinoğlu ailesinin avukatları Taner Serim ve Tuğçe Duygu Köksal, 11 Mayıs 2012'de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturmanın genişletilmesini istedi. Dosyada yer alan telefon görüşmesi dökümlerinde ise Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının, cezaevinde verilen yemekleri yemek istemediği ve zehirlenme korkusu nedeniyle konserve tüketmeye başladığı yönündeki beyanlarının bulunduğu ifade edildi. Kozinoğlu dosyasının yeniden açılması sonrasında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Esmer melek' rumuzlu ismi ve iddiaları mercek altına aldı.