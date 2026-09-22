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Kaynak: DHA / İHA

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi’ne getirilen Altaylı’nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

ENVER ALTAYLI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Altaylı, savcılık işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon kumpası ve Odatv soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, aynı koğuşta bulunan kişilerin ifadelerine başvurulmuş ve koğuş görüntüleri incelemeye alınmıştı.

Dönemin Sağlık Bakanlığı açıklamasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 18.30’da ihbar ulaştığı, ambulansın ise saat 18.42’de olay yerine vardığı bildirilmişti.

2026’DA SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında eylül ayında cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları, gazeteciler ve olay döneminde dosyayla bağlantılı görevlerde bulunan isimlere yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi.

İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

10 Eylül’de düzenlenen ikinci operasyonda ise aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ BAŞSAVCI VE CEZAEVİ SAVCISI DA TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Kozinoğlu’nun ölümünün ardından dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan da gözaltına alındı.

İşgören ve Doğan, “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarından emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise “kasten öldürme” suçlaması kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.