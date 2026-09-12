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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında 2’nci operasyonu gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.

SELAHATTİN GÜNDAY VE 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden gazeteci Selahattin Günday, Özlem uslu ile Emre Atmaca ‘tutuklama’ talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden, İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ile Neşrin kaya ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ile ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilmiş ve hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Ancak dosya, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu ve farklı deliller yeniden incelemeye alındı.

KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmadaki en dikkat çekici adımlardan biri de feth-i kabir işlemi oldu. Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla mezarından örnekler alınması kararlaştırıldı.

Alınan kemik, toprak ve diğer örneklerin; cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi planlandı. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından ölüm nedenine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.