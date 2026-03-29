Dana rosto, bütün haldeki etin önce yüksek ateşte dış yüzeyinin pişirilmesi ve ardından sebzelerle zenginleştirilen bir sos eşliğinde uzun süre kısık ateşte demlenerek pişirilmesi tekniğidir. Kelime kökeni itibarıyla kızartma veya fırınlama anlamına gelen bu lezzet, özellikle kalabalık aile sofralarının ve özel davetlerin en görkemli ana yemeği olarak kabul edilir. Etin lifli yapısının yumuşayarak dağılacak kıvama gelmesi, bu yemeğin en belirgin özelliğidir.

DÖRT KİŞİLİK BİR SOFRA İÇİN MALZEME LİSTESİ

Dört kişilik doyurucu bir akşam yemeği planlıyorsanız malzemelerin dengesi oldukça önemlidir. İdeal bir dana rosto hazırlamak için şu malzemeleri tezgahınızda bulundurmalısınız:

800 gram ile 1 kilogram arasında bütün dana nuar veya kontrnuar eti

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet büyük boy havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı olarak bir dal taze biberiye

Etin üzerine çıkacak kadar sıcak su veya tercihen et suyu

KASAPTA DOĞRU ET SEÇİMİ NASIL YAPILIR

İyi bir rostonun temeli kasapta atılır. Rosto yapımı için en uygun bölge dananın nuar ya da kontrnuar kısımlarıdır. Bu bölgedeki etler yağsız, sinirsiz ve düzgün bir forma sahiptir. Et alırken etin taze ve parlak kırmızı renkte olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca etin bütün halindeyken çok parçalanmamış olması, pişirme sonrasında düzgün dilimler elde etmenize olanak tanır. Kasabınızdan eti bir file yardımıyla bağlamasını isterseniz, pişme esnasında şeklinin bozulmasını da engellemiş olursunuz.

MÜHÜRLEME TEKNİĞİ İLE SUYUNU İÇİNDE SAKLAYIN

Eti pişirmeye başlamadan önceki en kritik adım mühürleme işlemidir. Geniş ve tabanı kalın bir tencereyi iyice ısıtın. Etin her yerini tuz ve karabiberle ovduktan sonra kızgın yağa bırakın. Etin dış yüzeyinin her tarafını yüksek ateşte rengi koyulaşana kadar yaklaşık beşer dakika çevirerek pişirin. Mühürleme bittiğinde etin dışı karamelize bir görünüm almalı ancak içi çiğ kalmalıdır.

EFSANEVİ HARÇ VE SOS HAZIRLIĞI

Mühürleme tamamlandıktan sonra eti kenara alıp aynı tencerede sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz. İri doğranmış soğanları ve halka halka kesilmiş havuçları soteleyin. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra sarımsakları ve baharatları ilave edin. Eti tekrar tencereye koyarak üzerine sıcak suyunu ekleyin. Kısık ateşte et tamamen yumuşayana kadar, tencerenin kapağı kapalı şekilde yaklaşık iki saat pişirmeye devam edin. Sosun kıvamı çok sulu olursa pişme sonunda bir miktar un ile bağlayarak yoğunlaştırabilirsiniz.

YUMUŞACIK PÜRENİN HAZIRLANIŞI VE SUNUM

Dana rostonun en sadık eşlikçisi pürüzsüz bir patates püresidir. 4-5 adet patatesi haşladıktan sonra sıcakken ezin. İçine bir yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı süt ve tuz ekleyerek krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Pişen etinizi dinlendirdikten sonra ince dilimler halinde kesin. Servis tabağının zeminine hazırladığınız püreyi yayın, üzerine et dilimlerini yerleştirin ve tencerede kalan sebzeli sostan bolca gezdirerek sıcak servis yapın.