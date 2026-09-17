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Kaynak: DHA

Şanlıurfa’da, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik denetimlerinde bir kasapta sağlıksız ürünler tespit edildi.

Ulubağ Mahallesi’nde faaliyet gösteren kasapta yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et bulundu.

315 KİLO ET İMHA EDİLECEK

Ekipler, toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el koydu.

İşletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

OKUL KANTİNLERİNDE 825 TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU

Öte yandan okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde de son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi.

Tutanak tutularak el konulan ürünlerin imha edilmesi için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.