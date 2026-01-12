Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Kasaplar, Besiciler ve Hayvan Alım Satım Esnaf Odası’nın seçimli olağan genel kurulu, esnafın yoğun katılımıyla Aksaray Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı genel kurulda sandıktan değişim kararı çıktı.

Yapılan oylama sonucunda Fahrettin Düzgün 112 oy alarak oda başkanlığına seçilirken, mevcut başkan Kadir Eser ise 82 oyda kaldı. Seçim sonuçları salonda alkışlarla karşılandı.

Genel kurul sürecinde her iki aday da oda üyelerine yönelik projelerini ve hedeflerini paylaşırken, seçimlerin demokratik bir atmosferde geçmesi dikkat çekti. Fahrettin Düzgün, seçim sonrası yaptığı kısa değerlendirmede kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, “Kasap, besici ve hayvan alım satım esnafımızın sorunlarını bilen, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Görev süresi sona eren Başkan Kadir Eser ise seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Yeni yönetimle birlikte Aksaray Kasaplar, Besiciler ve Hayvan Alım Satım Esnaf Odası’nda önümüzdeki dönemde mesleki sorunların çözümüne yönelik daha aktif çalışmalar yapılması bekleniyor.