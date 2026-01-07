Enflasyondaki artış vatandaşları derin yoksulluk ve borç krizine sürüklerken en büyük artış ise gıdada yaşanıyor. Türkiye, gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirvede yer alırken sebze ve meyve fiyatlarının yanı sıra et fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı.

Özellikle son 5 yılda çiğ süt alım fiyatlarının maliyetleri karşılamaması nedeniyle üreticilerin hayvanlarını kesmesi ve besicilikteki sorunlar hayvan sayısının ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Bu durum et fiyatlarındaki artışı tetikledi. İktidar, sorunu hayvan ithal ederek çözmeye çalışsa da fiyatlar bir türlü dengelenemedi.

Vatandaşlar ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumu’nun mağazalarında sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekonomist İnan Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda et fiyatlarındaki son durumu gözler önüne serdi. Mutlu, küresel piyasada dana eti fiyatının 7 dolar civarında olduğuna dikkat çekerek Türkiye’de ilk kez 20 doları bulduğunu söyledi.

SON 3 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Et fiyatlarında son 3 yılın rakamlarına bakıldığında mevcut maaşlarla et yemenin neredeyse imkansız hale geldiği görüldü.

2023 yılında dana karkas fiyatı ortalama 210 lira ile 240 lira aralığında yer alırken dana kuşbaşının perakende fiyatı 350 lira ile 420 lira aralığında bulunuyordu.

2024 yılında ise karkas et fiyatı ortalama 328 lira-350 lira aralığına yükselirken dana kuşbaşının perakende fiyatı 550 lira-680 lira aralığına yükseldi.

2025 yılında ise et fiyatlarında yeni bir zirve görüldü. Dana karkas et fiyatları ortalama 451 lira-570 lira aralığında bulunurken dana kuşbaşının perakende fiyatı ise ortalama 800 lira-1000 lira aralığında yer aldı.

Dana kuşbaşının perakende fiyatı zincir marketler, Et ve Süt Kurumu mağazaları ve yerel kasaplardaki fiyatların ortalaması alınarak hesaplandı.

Et fiyatları bölgesel olarak da çeşitlilik gösteriyor. Et fiyatlarındaki bölgesel farklar şöyle: