Kas ve cilt hastalıklarına birebir: Dört mevsim 22 derece

Doğal su kaynağı ile oluşan 3 havuzun geçmişi, resmi kayıtlarda 1530'lu yıllar olarak bilinse de Selçuklu Dönemi’ne kadar uzandığı rivayet ediliyor. Selçuklu Dönemi’nde 'Gavur hamamı' olarak bilinen havuz, 1956 yılında Osman Hulusi Efendi ve mahalleli tarafından yeniden kullanılabilecek duruma getirilmesinin ardından dakikada 11 metreküp debiyle kayaların arasından çıkan kaynak suyuyla sürekli besleniyor.