Kas ve beynin yakıtı: Binbir emekle üretiliyor: Bilenler bu lezzetin peşinde

Çeltik hasadının zorlu bir süreç olduğunu ifade eden üretici Sevgi Pehlivan, "Pirinç biçiyoruz ama bugüne gelene kadar çok çilelerden geçiyor. Haziranda suyunu dolduruyoruz. Önceden öküzler vardı, şimdi traktörle suyu bulandırıyoruz. Bu suyu yaz boyu tarlanın içerisinde tutmak zorundayız. Su olmazsa yetişmiyor. Şimdi biçiyoruz, tahta kütük üzerine vurularak ayıklanacak. Aşamaları çok, sofralara gelene kadar zahmeti de çok" dedi.