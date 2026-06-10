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Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kaş ilçesi, deniz turizmi kapsamında sezonun ilk büyük yolcu gemisini ağırladı. Marmaris ziyaretinin ardından rotasını Antalya'ya çeviren Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer gemisi "Aroya", ilçeye ulaştı.

İlçede büyük tonajlı gemilerin doğrudan yanaşabileceği bir kruvaziyer iskelesi bulunmaması nedeniyle dev yolcu gemisi Kaş Körfezi açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Gemide bulunan 48 farklı dünya ülkesinden 2063 turist ile 1054 personel, gemiye ait servis filikaları kullanılarak gruplar halinde limana taşındı.

Karaya çıkan yabancı turistler, Kaş'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek üzere merkez ve çevre noktalara dağıldı. İlçe merkezinde vakit geçiren, alışveriş yapan ve yerel dokuyu inceleyen ziyaretçiler bölge esnafına ve turizmine hareketlilik kazandırdı.

Günübirlik ziyaretiyle Kaş sokaklarını canlandıran "Aroya" kruvaziyer gemisi, Akdeniz genelindeki tur programını sürdürmek amacıyla akşam saatlerinde ilçeden ayrılmak üzere demir alacak.