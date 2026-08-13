Hatanızı düzeltme şansınız hâlâ var, Sayın Özel!

Bu kanun Anayasa’ya aykırı.

Hukukçu kurmaylarınızla konuşun… Tabii hâlâ yanınızdalarsa!

Türk halkı, uzun yıllar sonra, tıpkı “Karaoğlan” dedikleri rahmetli Bülent Ecevit’ten sonra size umut bağladı. Yaptığınız her mitinge, iki eli kanda olsa koşarak geldiler. Çünkü sizden, bu ceberut yapıdan Türkiye’yi çekip çıkaracağınız umudunu taşıyorlardı.

Türk milletinin oylarını alarak Türk milletinin geleceğini ilgilendiren böylesine kritik bir yasaya “evet” diyebileceğiniz akıllarına bile gelmedi.

Size güvendiler.

Öyle güvendiler ki emekli maaşlarından artırdıkları parayı yeni partinize bağışladılar. Size yalnızca oy vermediler; umutlarını, inançlarını ve gelecek hayallerini emanet ettiler.

Siz ise o umutları tüketip büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız.

Dahası, kendi partinizde bile bu konuda farklı bir irade ortaya çıktı. Milletvekillerinizin önemli bir bölümü çerçeve yasaya “hayır” dedi.

Şimdi soruyorum:

Sizin ayrıldığınız, eleştirdiğiniz, “ele geçirildi” dediğiniz anlayıştan farkınız ne?

Halkınıza kulak tıkayarak bu yasaya “evet” demenizin hesabı nedir?

Emperyal güçlerin dayattığını düşündüğünüz ve Türkiye için büyük bir kırılma noktası yaratacağına inandığımız, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülen bu çerçeve yasaya “evet” demek içinize sindi mi?

Atatürk’ün koltuğunda oturan bir insan olarak,

“Bağımsızlık benim karakterimdir.”

diyen kurucu önderimizden hiç mi feyz almadınız?

Kendisine inanmış, onu kurtarıcı olarak görmüş halkına sırtını dönen bir lider olabilir mi?

Öyleyse insan sormadan edemiyor:

Size bunu yaptıran bir güç mü var?

Hukukçu Sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun kaleme aldığı değerlendirme, önünüzde hâlâ bir hukuk yolunun bulunduğunu gösteriyor.

Eğer hatanızdan dönmek istiyorsanız, bunu size inanmış, sizi önder görerek arkanızdan yürümüş Türk halkı adına yapmalısınız.

Sayın Eminağaoğlu’nun dikkat çektiği hukuki yol özetle şöyle:

“Yeni Parti milletvekilleri 35 evet, 54 hayır oyu verince AYM’ye iptal davası açılmalı!”

Yeni Parti, ana muhalefet partisi olarak TBMM Grup Genel Kurulu’nun gerekli çoğunlukla alacağı karar üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne yürürlüğün durdurulması istemli iptal davası açma hakkına sahiptir.

Üstelik milletvekillerinizin kullandığı evet ve hayır oylarına bakıldığında, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine ve diğer hükümlerine aykırılık iddiası taşıyan bu yasanın iptali için hukuki yolların işletilmesi gerektiği açıktır.

Bu yalnızca hukuki bir mesele değildir.

Bu, aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur.

Halkın iradesi görmezden gelinemez.

Tarihi sorumluluktan uzak durulamaz.

Çünkü bazen halk yanılabilir…

Kartondan kahramanları, gerçek kahramanlar sanabilir.

İşte şimdi gerçek zamanıdır.

Sayın Özel;

Sen gerçekten KÖROĞLU musun,

yoksa KÖRÜNOĞLU mu?

Yoksa halkına zulmeden Bolu Beyi’nin tarafında mısın?

Karar sizin.

Ama unutmayın:

Tarih, kimin halkın yanında, kimin gücün yanında durduğunu mutlaka yazar.

Bizler;

Ulus devleti savunuyoruz.

Tam bağımsız Türkiye şiarını savunuyoruz.

Atalarımızın izinden yürüyoruz.

Ve biliyoruz ki;

Kahramanlık kürsülerde söylenen sözlerle değil, zor zamanda verilen kararlarla ölçülür.

Şimdi sıra sizde…

Kartondan kahraman mı, gerçek bir halk önderi mi olduğunuzu gösterecek olan da sizsiniz...