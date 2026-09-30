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Kaynak: İHA

İlçede yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Kartepe Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, vatandaşlardan ulaşan ihbarları değerlendirerek müdahale edilmesi gereken noktaları tespit etti.

Çalışmalar kapsamında acil müdahale gerektiren bölgelere belediye personeli ve iş makineleri yönlendirildi. Ekiplerin, su birikintilerinin giderilmesi ve yağışın neden olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yağış nedeniyle sorun yaşanan mahallelerde inceleme yaptı. Sahadaki ekiplerle görüşen Kocaman, gerçekleştirilen su tahliye ve temizlik çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Belediye ekiplerinin, ilçe genelinden gelebilecek yeni ihbar ve taleplere karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

"ETKİLER TAMAMEN ORTADAN KALKANA KADAR SAHADAYIZ"

İncelemelerinin ardından yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kocaman, "Kartepe'mizde etkili olan yoğun yağışın ardından ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yağıştan etkilenen noktaları tek tek kontrol ediyor, gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.