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Kaynak: İHA

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki semt pazarlarında kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Pazarcı esnafının satış faaliyetleri ile tezgah düzenlerinin incelendiği kontrollerde, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi hedeflendi.

Saha çalışmaları sırasında satıştaki ürünlerin uygunluğu ile pazarda kullanılan tartı cihazlarının hassasiyeti titizlikle kontrol edildi. Zabıta ekipleri, tüketicilerin satın aldığı ürünleri belediyeye ait hassas tartılarda tekrar tartarak, etiket üzerindeki ağırlık ile ödenen miktarın eşleşip eşleşmediğini doğruladı. Gerçekleştirilen bu sıkı denetimlerle, pazar alışverişlerinde yaşanabilecek olası tartı mağduriyetlerinin ve haksız kazancın engellenmesi amaçlanıyor.