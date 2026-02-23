Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) elebaşı, “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Yaşanan olaylar sonrası ülkede şiddet olayları ciddi derecede yükseldi.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD’nin operasyona istihbarat desteği sağladığını duyurdu. ABD yönetimi, Meksika ordusunun operasyonunu takdir ederken, bir ABD savunma yetkilisi “kurumlar arası bir ABD görev gücünün operasyonda rol oynadığını” belirtti.

ABD TARAFINDAN ‘KÜRESEL ÖZEL OLARAK BELİRLENMİŞ TERÖRİST’ LİSTESİNE ALINMIŞTI

'El Mencho', 2025 yılında ABD tarafından 'Küresel Özel Olarak Belirlenmiş Terörist' listesine alınmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Nisan 2015 tarihli gerçekleştirdiği açıklamaya göre, El Mencho 1990'lardan beri uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karıştı. 1994 yılında, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi onu eroin kaçakçılığından üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Serbest bırakılmasının ardından Meksika'ya döndü ve Jalisco eyaletindeki Cabo Corrientes ve Tomatlan'da polis memuru olarak görev yaptı. Ancak, Milenio Karteli'ne katılmak için polis teşkilatından ayrıldı.

55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, memleketlerine geri dönememeleri nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Yetkililer, turistlerin mağduriyet yaşamaması için bölgeye 21 otobüs, 5 minibüs sevk ederken, yiyecek desteği de sağladı.

Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da uçuşlar iptal edilirken, Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in konseri de dahil olmak üzere toplu etkinlikler askıya alındı.

Bu arada, ordnun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho’nun cesedi, Federal Cumhuriyet Savcılığına (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna sevk edildi.