Kartalkaya faciasında 1 yıl: 78 canın öldüğü otelde duygu dolu anma

Saat 03.18’de anma başladı
Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının yıl dönümünde, facianın başladığı saat olan 03.18’de anma töreni düzenlendi.
Dondurucu soğukta duygu dolu anlar
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kartalkaya’da, aileler ve yakınlar otel önünde bir araya geldi. Soğuğa rağmen anmaya katılanlar, duygusal anlar yaşadı.
78 canın isimleri otelin duvarına yansıtıldı
Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin isimleri otelin dış cephesine tek tek yansıtıldı. Otelin önüne fotoğraflar ve isimlerin yer aldığı pankartlar asıldı, karanfiller bırakıldı.
Gökyüzüne dilek balonları bırakıldı
Anma sırasında yangında yaşamını yitirenler için gökyüzüne dilek balonları bırakıldı. Sessizlik içinde gerçekleşen anma, zaman zaman gözyaşlarıyla bölündü.
Türkiye’yi sarsan facia
Kayak sezonunun en yoğun döneminde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olay, Türkiye tarihinin en büyük otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
“Bizler yaşayan ölüler gibiyiz”
Yangında evladını kaybeden ailelerden biri, geçen bir yılın acıyı azaltmadığını vurgulayarak, yaşadıkları travmanın hâlâ ilk günkü gibi sürdüğünü ifade etti. Aileler, adalet mücadelesinin kendilerini ayakta tuttuğunu dile getirdi.
“Bu bir organize kötülüktü”
Yakınlarını kaybedenler, yangının basit bir ihmal değil, zincirleme hatalar ve denetimsizlik sonucu büyük bir faciaya dönüştüğünü belirterek, kararın emsal niteliği taşıdığını vurguladı.
Adalet vurgusu ön plandaydı
Anmaya katılan aileler, verilen cezaların toplum vicdanında karşılık bulduğunu, kararın zedelenmemesi gerektiğini dile getirdi. Sürecin istinaf ve Yargıtay aşamalarında da aynı hassasiyetle ele alınması çağrısı yapıldı.
Otel artık bir sembol
Grand Kartal Otel, aileler için yalnızca bir facianın değil; kaybedilen 78 canın, yaşanan büyük ihmalin ve adalet arayışının simgesi haline geldi. Anma, sessiz bir kararlılıkla sona erdi.