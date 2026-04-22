Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en kapsamlı okul öncesi eğitim ağlarından birine sahip olan kreşlerin minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları görkemli bir programla taçlandırdı.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama programı, sadece bir bayram etkinliği değil, aynı zamanda Kartal’da yetişen yeni neslin Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığının bir göstergesi niteliğindeydi. Salonu hıncahınç dolduran veliler ve öğretmenler, çocukların sahne performanslarıyla hem gurur verici hem de gözyaşlarının tutulamadığı duygu dolu anlara şahitlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu müstesna günün milli iradenin en güçlü sembolü olduğu vurgulandı. Kartal’daki evlatların çağdaş, laik ve demokratik değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Sahnedeki neşenin, aydınlık yarınlara olan inancı perçinlediği ifade edilerek tüm çocukların bayramı kutlandı.

Kartal Belediyesi’ne bağlı çok sayıda kreşten gelen öğrenciler, özverili öğretmenleri rehberliğinde aylardır hazırlandıkları gösterileri büyük bir heyecanla sergiledi. Üç farklı oturum şeklinde planlanan etkinlikte, minikler önce ezbere okudukları vatan ve Atatürk temalı şiirlerle salonu sessizliğe bürüdü, ardından neşeli çocuk şarkılarıyla izleyicileri coşturdu. Modern danslardan halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan koreografiler, çocukların enerjisiyle birleşince ortaya profesyonelleri aratmayan bir görsel şölen çıktı.

Çocuklarının sahnede birer yıldız gibi parlamasını izleyen veliler, bu özel anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kartal Belediyesi’nin kreş eğitimi konusundaki başarısı, sahnede sergilenen özgüvenli ve yetenekli çocuk profiliyle bir kez daha kanıtlanmış oldu. Etkinlik boyunca salonda hakim olan yüksek enerji, finalde tüm çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etmesiyle zirveye ulaştı. Ayakta alkışlanan minikler, Kartal’ın hafızasında yer edecek muhteşem bir bayram kutlamasına imza atarak Cumhuriyet değerlerini omuzlarında taşıyacaklarını bir kez daha gösterdiler.