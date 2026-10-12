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Kaynak: DHA

İstanbul Kartal’da yasadışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ve polis ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasadışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen kişinin evinde arama yaptı.

HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Aramalarda 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlı hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken, şüpheliye ilgili mevzuat kapsamında para cezası kesildi.