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Kaynak: DHA

Kartal’da seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nın Pendik yönünde yaşandı. Perihan Zevne yönetimindeki 34 CNH 824 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine takla atarak yol kenarında bulunan otopark alanına savruldu.

Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.