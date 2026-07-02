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Kaynak: İHA

Olay, Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde hareket halinde olan bir araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın meydana gelmediği olayda, otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü. Ekipler, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.