İstanbul’un Kartal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.P. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı, ardından savrularak takla attı.

Kazada sürücü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, otomobilin viraja yüksek hızla girdiğini ve sürücünün kontrolü kaybettiğini ifade etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.