Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, 8-14 Mayıs Dünya Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yaratıcı drama öğretmeni ve tiyatro sanatçısı Gül Arda liderliğinde gerçekleştirilen drama atölyesinde, çocuklar besin alerjisi konusunu hem eğlenerek hem de öğrenerek deneyimledi.

Atölye çalışmaları sırasında minik öğrencilere "bil, tanı ve erken fark et" ilkeleri çerçevesinde temel bilgiler aktarıldı. Drama teknikleriyle zenginleştirilen etkinlikte, alerjik bireylerin günlük hayatta dikkat etmesi gereken hususlar çocukların yaş grubuna uygun etkinliklerle paylaşıldı.

Etkinlikte besin alerjisinin erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, çocukların çevresindeki alerjik akranlarına karşı duyarlı olmaları ve farkındalık geliştirmeleri hedeflendi.

Anlamlı organizasyona Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve Alerji ile Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Meryem Sezgin de katılarak çocukların farkındalık sürecine destek verdi.