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Kaynak: DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gecekonduda bulunan kadın cesediyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, gecekonduda hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri gecekonduda ve çevresinde delil toplama çalışması yürütürken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.