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Kaynak: İHA

Yangın, 00.30 sıralarında Petrol İş Mahallesi Derinkuyu Sokak üzerindeki metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi ile çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlem alınırken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından söndürülen yangının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.