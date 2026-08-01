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Kaynak: İHA

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Kartal Sahilyolu üzerindeki Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 KKD 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yolda savrulduktan sonra devrildi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kaza sırasında bölgede güvenlik tedbiri alırken ulaşımın kontrollü şekilde devam edebilmesi için yolu geçici olarak tek şeritten trafiğe açtı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.