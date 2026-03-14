Kartal’da trafik denetiminde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bekçinin attığı cisim sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza, 8 Mart'ta saat 22:50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Kamil Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre cadde üzerinde trafik denetimi yapan polis ve bekçiler seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurmak talep etti. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne bekçi yerden aldığı bir cisim fırlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaca çarptı.Yola savrulan sürücü yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı da belirtildi.