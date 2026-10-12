Kaynak: DHA

İstanbul’un Kartal ilçesinde yürütülen denetimler sırasında, yasa dışı yollarla hayvan ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin ikametgâhı incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucunda gerçekleştirilen aramada, farklı türlere ait çok sayıda canlı hayvana ulaşıldı.

ARAMADA FARKLI TÜRLERDEN 134 HAYVAN TESPİT EDİLDİ

Konutta yapılan incelemelerde 79 kirpikli geko ve 21 leopar gekonun yanı sıra 12 mısır yılanı, bir piton, bir Meksika kral yılanı, iki tarantula, iki Madagaskar gekosu, bir tegu ve 15 bukalemun bulundu. Böylece ele geçirilen hayvanların sayısının 134 olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan hayvanların ardından, yasa dışı ticaret faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişiye ilgili mevzuat doğrultusunda idari para cezası verildi.