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Kartal Belediyesi ile Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Bebek Akademisi kapsamında anne ve baba adaylarına yönelik eğitimler resmen başladı. Program, ebeveynlerin gebelikten doğum sonrasına kadar uzanan süreçte doğru bilgiye ulaşmalarını ve bebek sağlığı konusunda bilinçlenmelerini hedefliyor.

Eğitimler alanında uzman sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aile Hekimliği Uzmanı İrem Gülşah Cesur Çonay ve Ebe Fatma Sağlam tarafından verilen oturumlarda gebelik dönemi, doğumun evreleri, lohusalık süreci, ruh hali değişiklikleri ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar detaylı şekilde ele alındı.

Programın ikinci bölümünde ise emzirme teknikleri, ek besine geçiş süreci, günlük bebek bakımı, düzenli bebek izlemleri, aşı takvimi ve bebeklerde sık görülen hastalıklar gibi konular üzerinde duruldu. Uzmanlar, anne ve bebek sağlığının korunmasında doğru bilginin ve düzenli sağlık kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Katılımcıların merak ettiği sorular da tek tek yanıtlanarak interaktif bir ortam oluşturuldu.

Bebek Akademisi yalnızca anne ve baba adaylarına değil, bebek bakımında aktif rol üstlenen aile bireylerine de açık tutuluyor. Bu sayede geniş aile desteğiyle büyüyen bebeklerin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesi amaçlanıyor. Eğitimlerde verilen bilgiler, ebeveynlerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara pratik çözümler sunuyor.

Uzmanlar, yanlış bilgi ve efsanelerin anne-bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek bilimsel temelli eğitimin önemini bir kez daha hatırlattı. Kartal’da devam edecek Bebek Akademisi eğitimlerinin önümüzdeki dönemde de düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.