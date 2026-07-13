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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, hücum hattına yaptığı takviyelerin ardından savunma için de düğmeye bastı.

SAVUNMAYA YENİ HEDEF

Beşiktaş’ın, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Leo Pereira’yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sol stoper arayışlarını sürdüren yönetimin, bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

TÜM DİKKAT PEREİRA’YA ÇEVRİLDİ

Leandro Trossard transferinde sona yaklaşan siyah-beyazlıların, bu hamlenin ardından tüm odağını Leo Pereira transferine kaydıracağı ifade ediliyor.

TECRÜBELİ VE FİZİK GÜCÜ YÜKSEK

30 yaşındaki savunmacı, 1.89’luk boyu ve fizik gücüyle dikkat çekerken, geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 27 maçta görev aldı. Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Pereira’nın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFERDE YENİ HAMLE YOLDA

Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı merakla beklenirken, savunma hattına yapılacak bu hamle kadro planlamasında kritik rol oynayacak.