Beşiktaş'ta antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Kartal Kayra Yılmaz ayak bileğinden ameliyat oldu.

"Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır."

Bu sezon Beşiktaş ile toplam 23 maça çıkan Kartal Kayra 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah beyazlı kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.