Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu’ nur ilk maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yılın son derbisinde ilk yarı, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle geçildi. Beşiktaş’ın Vaclav Cerny’nin golüyle 1-0 öne geçtiği zorlu mücadelede Fenerbahçe Marco Asensio’nun penaltısıyla beraberliği yakaladı.

İkinci yarının başında Beşiktaş'ın girdiği tehlikeli pozisyonlarda Tarık Çetin yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tuttu. Fenerbahçe ikinci yarının ortalarında oyunu dengelese de mücadelede son sözü, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Cerny ile Beşiktaş söyledi.

Siyah beyazlılar kupaya 2-1'lilk derbi galibiyetiyle başladı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

FENERBAHÇE 1-2 BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ ANLAR

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle derbi başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN

2' Derbinin ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. Jurasek'in şutunda top direğin yanınından dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TEHDİT YARATTI

18' Fenerbahçe Szymanski ile tehdit yarattı. Polonyalı oyuncunun sağ çaprazdan şutunda top az farkla dışarı gitti.

KEREM'İN ŞUTU BARAJDA KALDI

22' Kerem Aktürkoğlu tehlikeli bölgeden kullandığı serbest vuruşta barajı geçemedi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

33' Ceza sahası içerisinde Abraham'ın pasında topla buluşan Cerny, dar açıdan çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.

ASENSIO PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

43'Ceza sahası içerisinde Tammy Abraham'ın müdahalesiyle Mert Müldür'ün yerde kalması üzerine VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. Asensio, penaltıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

45' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında Raschica'nın kale önünde kafa vuruşunda Tarık Çetin kritik bir kurtarışla golü önledi.

İY: FENERBAHÇE 1-1 BEŞİKTAŞ

SAVUNMADA KRİTİK MÜDAHALE

52' Szymanski'nin kafasıyla arka direğe doğru indirdiği topa Levent Mercan'dan önce müdahale eden Emirhan Topçu mutlak golü önledi.

TARIK ORKUN ÇETİN'E GOL İZNİ VERMEDİ

54' Orkun Kökçü'nün uzaktan sert şutunda Tarık Çetin topu köşeden kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ EMİRHAN İLE GOLE YAKLAŞTI

55' Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda Tarık Çetin bir kez daha topu köşeden çelmeyi başardı.

RASHICA'NIN ŞUTUNDA TARIK BAŞARILI

57' Beşiktaş üst üste ataklarla Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Rashica'nın ceza sahası içerisinden şutunda Tarık Çetin gole izin vermedi.

BEŞİKTEŞ YENİDEN ÖNE GEÇTİ

90+2' Vaclav Cerny'nin attığı golle Beşiktaş bir kez daha öne geçti.