Kartal Belediyesi, 2026’ya girerken özel etkinliklerle küçük büyük tüm ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklara yılbaşı şapkaları ve şekerler dağıtılırken, yeni yılın heyecanı ilçenin sokaklarında neşeyle hissedildi.



Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yeni yılın heyecanı müzik ve sürpriz hediyelerle birleşti. Kartal Belediyesi, etkinlikle hem çocukların yüzünü güldürdü hem de yeni yıl ruhunu ilçenin dört bir yanına taşıdı.



Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yeni yılın tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Onların yüzündeki gülümseme bizim için en büyük hediye. Kartal’da her çocuğun mutlu ve umut dolu bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.