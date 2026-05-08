Günün ilk konserini Limburg’da veren sanatçı, daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosch ve Haarlem’de sahneye çıktı. Her şehirde büyük ilgi gören performansları, on binlerce kişi tarafından takip edildi.

Karsu’nun “Özgürlük Elçisi” seçilmesinde yalnızca müzikal kariyerinin değil, toplumsal duyarlılığı ve sanat aracılığıyla verdiği güçlü mesajların da etkili olduğu belirtildi. Konser maratonunu değerlendiren sanatçı, yaşadığı deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, “Muhteşemdi” dedi.

Yoğun tempoya rağmen sahnede tüm enerjisini ortaya koyduğunu söyleyen Karsu, “Bana enerjimi korumam gerektiği söylendi ama bunu yapamam. Şu an gerçekten çok yorgunum çünkü sahnede elimden gelenin fazlasını verdim” ifadelerini kullandı.

Konserlerin ardından duygularını paylaşan sanatçı, özgürlüğün anlamına dikkat çekerek şu sözleri dile getirdi: “Bu organizasyonun parçası olmak büyük bir onur. Bir kadın olarak düşüncelerimi özgürce ifade edebilmek, istediğim gibi hareket edip dans edebilmek çok kıymetli. Sahnedeki binlerce insana özgürlüğün değerini hissettirebilmek istedim.”