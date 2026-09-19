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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Hatay'daki Sümerler Amfitiyatrosu'nda “Dayanışmanın Ezgisi: Birlikte Daha Güçlü” konseri düzenlendi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğin biletleri kısa sürede tükendi.

Konserde Karsu'nun yanı sıra Serinyol El Ele Dayanışma Derneği Korosu ile Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu da sahne aldı.

“ACILARIMIZI PAYLAŞARAK AZALTABİLİRİZ”

Konser, Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun “Dostlar Kanonu” performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Karsu, Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan repertuvarını seslendirdi.

Karsu, “Caddelerde Rüzgar” şarkısını SEDYAD Korosu üyesi Şükrü Can Çapar ile birlikte söyledi. Sanatçı daha sonra 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına “Neredesin Sen?” türküsünü seslendirdi.

Duygusal anların yaşandığı konserde Karsu, “Acılar bitmedi, ama acılarımızı paylaşarak azaltabiliriz. Bu benim için çok duygusal bir gece, ama sizi mutlu etmek istiyorum” dedi.

KARSU VE KOROLARDAN ORTAK PERFORMANS

Etkinlik, Karsu ve yerel koroların “Domates, Biber, Patlıcan” ile “Jest Oldum” şarkılarını birlikte seslendirmesiyle sona erdi.

Konser öncesinde Karsu ve AB Büyükelçisi Aivo Orav, kadın kooperatiflerini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Soteria Kadın Kooperatifi üyeleri, taş mozaik tekniğiyle hazırlanan Karsu portresini sanatçıya hediye etti.