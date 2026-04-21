Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde faaliyet gösteren tarımsal kooperatife yem ve gübre ulaştırmak üzere yola çıkan ağır tonajlı tır, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çamura saplandı.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden köy sakinleri, tırı kurtarmak için seferber oldu. Traktörlerin de devreye girmesiyle başlatılan kurtarma çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşandı. Yoğun çaba harcanmasına rağmen tırın bulunduğu yerden çıkarılması uzun sürdü. Traktörlerle çekilen tır saplandığı çamurdan kurtularak yoluna devam etti. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.