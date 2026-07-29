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Kaynak: AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkin ve uçamayacak durumda olan bir kerkenez yavrusu duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı.

İnönü Mahallesi sınırlarında yer alan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde görev yapan güvenlik personeli Erol Gök, arazide hareket edemeyen kuşu görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yavru kuşu güvenceye aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk muayenede, kerkenez yavrusunun sağ kanadından yaralandığı ve bu nedenle uçamadığı tespit edildi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından minik yırtıcı, detaylı bakım ve tedavi süreci için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Kapsamlı bir tedavi sürecine alınan kerkenez yavrusunun, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.

Kerkenez yavrusunun hayatını kurtaran güvenlik görevlisi Erol Gök, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"Yaralı kerkenez kuşunu gördüm. Hemen tedavi edilmesi için doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah en kısa sürede tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak."