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Kars genelinde zehir tacirlerinin faaliyetlerini deşifre etmek, uyuşturucu sirkülasyonunun önüne geçmek ve vatandaşları korumak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kars ve Kağızman Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yasa dışı faaliyet yürüten şüphelilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerince önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Planlı yürütülen baskınlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "parada sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen suç unsurları ise dikkat çekti.

Aramalarda;

304 gram sentetik uyuşturucu,

739 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde,

19 adet sahte 100 dolarlık banknot,

1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı.