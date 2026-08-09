Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kars ile Akyaka arasında yolcu taşıyan tren, henüz tespit edilemeyen bir arıza sebebiyle Duraklı köyü mevkisinde yolda kaldı. Duraklı ve Kürekdere köylerini bağlayan hemzemin geçit üzerinde duran tren, kara yolu ulaşımını tamamen kapattı. Geçidin tıkanması üzerine güzergahın her iki yönünde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen teknik ekipler, arızayı gidermek için yaklaşık 3 saat boyunca çalışma yürüttü. Müdahalelerden sonuç alınamaması üzerine Kars’tan bölgeye çekici tren gönderildi. Ekiplerin yürüttüğü operasyonla arızalı yolcu treni çekilerek Kars'a götürüldü.

Trenin geçitten kaldırılmasıyla birlikte kilitlenen araç trafiği yeniden akmaya başladı. Yaşanan aksaklığın kesin nedeni, gerçekleştirilecek teknik incelemelerin ardından belli olacak.