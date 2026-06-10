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Kaza, Kars-Ardahan karayolu üzerindeki Mezra köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars’tan Ardahan istikametine seyir halindeki ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ilgili tahkikat başlatıldı.