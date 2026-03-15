Son yılların en yağışlı kış mevsimini yaşayan Kars’ın Arpaçay ilçesinde kırsalda kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
Kars’ta son yılların rekoru kırıldı: Kış masalı değil gerçek
Kars’ın Arpaçay ilçesi, son yılların en sert ve bereketli kış mevsimlerinden birine tanıklık ediyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kırsal kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Beyaz örtüye bürünen köyler havadan görüntülendi.Mehmet Köpüklü
Kırsaldaki yerleşim birimlerinde yaşamı zorlaştıran karın ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı köylerde vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının önündeki karları küredi.
İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: DHA