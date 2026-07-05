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Kaynak: İHA

Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin daha önce kuvvetli yağış ve sel riskine karşı uyardığı bölgede, sağanak yağış su baskınlarına yol açtı.

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak sebebiyle köyün içinden geçen dere ve su kanalları taştı. Taşkın sonucu cadde ve sokaklar tamamen çamura bulandı. Sel sularıyla birlikte sürüklenen taş, toprak ve moloz yığınları nedeniyle köy içindeki ulaşımda büyük aksamalar yaşandı, bazı yollar ise tamamen trafiğe kapandı.

Yağışın durmasının ardından Akyayla köyü sakinleri, evlerinin avlularına ve bahçelerine dolan sel sularını kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması, biriken çamur ile taşların temizlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı.

Meydana gelen sel felaketi nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri ve bahçeler de zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek yeni bir uyarıda bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için dere yataklarından, taşkın riski taşıyan bölgelerden ve su baskını yaşanabilecek alanlardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.