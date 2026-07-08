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Kaynak: İHA

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ahırın bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda maddi hasar oluştu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde Erdal Demirkaya'ya ait ahırın bir kısmı, aralıksız etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından çöktü. Meydana gelen çökme sırasında ahırda bulunan vatandaşlar durumu fark ederek dışarı çıktı. Olayda ahırda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, yetkililer özellikle eski ve risk taşıyan yapılarda tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.