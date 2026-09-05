Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Öğle saatlerinde Kars genelinde birdenbire bastıran sağanak, yerini şiddetli dolu yağışına bırakarak şehir merkezinde aksamalara yol açtı. Hava muhalefeti sebebiyle dışarıda yakalanan yayalar kapalı alanlara kaçışırken kısa süreli bir panik dalgası görüldü.

Şiddetli yağışın beraberinde getirdiği su birikintileri ana cadde ve sokaklarda ulaşımı yavaşlatırken, araç sürücüleri ise su dolu yollarda ilerlerken zorlandı. Kısa süreli olmasına rağmen şiddetini artıran yağış, kentin bazı kesimlerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Yerel yönetim ekipleri, olası su baskınları ve aksaklıklara karşı hızla önlem alarak bölgede teyakkuz durumuna geçti. Yağışın kesilmesiyle birlikte sokaklar yeniden hareketlenirken, şehirdeki olağan akış kısa sürede normale döndü.