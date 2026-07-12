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Kaynak: AA

Doğu Anadolu ve Kafkasya'nın kayalık alanlarında yaşayan Kafkas keleri, Kars'ın Kağızman ilçesinde görüntülendi. Gündüz aktif olan ve böceklerle beslenen tür, doğal yaşam alanlarının korunması açısından bölgenin önemli sürüngenleri arasında gösteriliyor.

Kayalık yamaçlarda güneşlenirken kaydedilen keler, tehlike hissettiğinde kaya çatlaklarına sığınarak gözden kayboluyor. Güçlü pençeleri sayesinde dik kaya yüzeylerinde rahatlıkla hareket edebilen tür, bölgenin zorlu coğrafyasına uyum sağlamış sürüngenler arasında yer alıyor.

Kafkas keleri; Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ın kuzey kesimlerinde doğal olarak yaşıyor. En çok güneş alan kayalık alanları tercih eden tür, gündüz aktif oluyor.

Yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaşabilen Kafkas keleri ağırlıklı olarak böceklerle beslenirken, zaman zaman bitkisel besinler de tüketiyor. Zararlı böcek popülasyonlarının dengelenmesine katkı sağlayan tür, bulunduğu ekosistemin önemli halkalarından biri olarak kabul ediliyor.